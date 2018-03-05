Из-за погодных условий, сохраняющихся в Казани, ФК «Рубин» решил продолжить подготовку к матчу против ФК «Тосно» в Сочи. Казанцы взяли на сбор следующих игроков: вратари Сергей Рыжиков, Сослан Джанаев и Тимур Акмурзин, защитники Егор Сорокин, Федор Кудряшов, Руслан Камболов, Цезарь Навас, Олег Кузьмин, Габриэль Энаке, Илья Агапов, Владислав Микушин, Раиль Абдуллин, полузащитники Гекдениз Карадениз, Реза Шекари, Вячеслав Подберезкин, Игорь Коновалов, Павел Могилевец, Кристиан Нобоа, Николай Голдобин,Ильзат Ахметов, нападающие Ивелин Попов, Сердар Азмун, Рифат Жемалетдинов. Владимир Гранат, получивший повреждение, 5 марта присоединился к команде уже в Сочи, а вот Владимир Устинов на сбор не поехал.