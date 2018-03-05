В футбольно-легкоатлетическом манеже Центрального стадиона Казани прошло первенство ПФО по регби-7 среди юношей до 18 лет.

Шесть команд боролись за путевки на первенство России по регби-7, которое будет проходить в рамках европейской серии гран-при по регби-7 среди женских команд 1-2 сентября в Казани. Татарстан будет представлять сборная РТ, а также команда РСДЮСШОР «Динамо-2».

На нынешних соревнованиях наша команда – сборная РТ переиграла всех соперников, в финале разгромив сборную Пензенской области со счетом 30:0.