На открытии акции в резиденции «Штаб» лидеры мнений рассказали, как выиграть ценные призы.

Сегодня в резиденции креативных индустрий «Штаб» состоялось открытие фотомарафона «Айданавыборы». К приуроченной к выборам акции приглашали присоединиться казанские блогеры, артисты, предприниматели и лидеры общественных организаций.

Организующая акцию медиагруппа «Айданавыборы» утверждает, что главная ее цель – не просто фотоконкурс с ценными призами. Основная задача – объединить людей, которые живут в республике, и показать гостям региона, как и чем живут татарстанцы.

«Сегодня мы презентуем фотомарафон и рассказываем о нем всем желающим, показываем всю его суть. Мы пригласили лидеров общественного мнения, которые активно пользуются соцсетями. В свою очередь, именно грамотное использование возможностей Интернета помогает продвигать нашу акцию», – рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» одна из организаторов фотомарафона «Айданавыборы» – Дина Хамзина.

Первым рассказывать о себе, своей активной гражданской позиции и профессиональной деятельности начал фотограф Олег Самойлов. Позже к нему присоединились группа «Дороти», первый татарский блогер Татар-малай, лайфстайл-блогер Алиса Лисовая, Ксю Морковь, Гомер Давлятшин и другие лидеры мнений.

Организаторы напомнили, что непосредственно марафон пройдет 18 марта, в день выборов. Придя на избирательный участок, необходимо будет найти специальную фотозону и сфотографироваться на фоне баннера.

«По всем вопросам участия в конкурсе можно будет обратиться к нам, волонтерам акции. Мы будем дежурить на всех участках. Лично я такой общественной работой решила начать входить в активную общественную жизнь города. Хочется узнать как можно больше и помочь в этом другим», – рассказала волонтер – студентка Казанского энергоуниверситета Анастасия Тогулева.

Фото необходимо выложить на свою страницу в одной из соцсетей, используя хэштег #айданавыборы и определенные правила. Победители конкурса определятся всеобщим голосованием на сайте акции Айданавыборы.рф 25 марта. Всего в конкурсе 18 номинаций, а призов намного больше, так как в каждой предусмотрены по три призовых места. Среди прочих приятных подарков будут разыгрываться айфоны, планшеты, фото- и видеокамеры, велосипеды и другие полезные вещи.

Награждение победителей состоится 31 марта. По словам организаторов, оно пройдет здесь же, в резиденции креативных индустрий «Штаб».