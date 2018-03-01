В нескольких регионах страны превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ. Из-за роста заболеваемости закрываются школы и детские сады. Так, в Саратовской, Самарской, Ульяновской областях были полностью приостановлены занятия в школах. В Татарстане заболеваемость ниже эпидемического порога. Однако терять бдительность нельзя.

Медики подчеркивают, что одними из первых от гриппа и ОРВИ страдают дети. Если вовремя не заняться лечением болезни, у ребенка могут развиться грозные осложнения - от отита до пневмонии и бронхита. На что должны обращать внимание родители? Почему нельзя лишать детей прививок? Об этом «КВ» рассказывает главный внештатный детский специалист-инфекционист Минздрава Татарстана профессор Владимир Анохин.

- Человечество с помощью прививок сумело победить оспу. Почему не получается справиться с гриппом?

- В Казани, например, вакцинировано 42 процента населения. А для того чтобы победить инфекцию, не допустить эпидемии, должно быть привито 95 процентов граждан. Наиболее показательными примерами являются полиомиелит и дифтерия.

Заболеваемость до нуля снизилась, когда мы достигли таких цифр по иммунизации детей.

- В 2009 году в Татарстане около тысячи человек переболели свиным гриппом, у многих отмечались поражения органов дыхания. Возможно ли повторение ситуации?

- Тогда грипп начался в конце декабря, эпидемия длилась несколько недель. Сейчас ситуация совсем другая - интенсивность заболеваемости низкая, эпидемии нет. Из года в год растет количество вакцинированных людей, поэтому мы надеемся, что подобная ситуация больше не повторится. Хотя эпидемии гриппа в мире повторяются с определенной цикличностью.

- Как родителям распознать первые признаки гриппа?

- В целом вирусы гриппа типов А и В отличаются агрессивностью и высокой скоростью размножения. Поэтому за считанные часы может повыситься температура до 37,5 - 39 градусов, развиться кашель, насморк, появится боль в мышцах, суставах, озноб.

Родителей же прежде всего должно насторожить появление или усиление одышки у ребенка, шумного дыхания, изменение цвета кожи, отказ от питья или еды. Тревожным сигналом является также отсутствие мочеиспускания, слез во время плача. При всех этих показаниях надо обратиться за медпомощью.

- Говоря о прививках, какие аргументы вы можете привести мамам и папам, отказывающимся от них?

- Можно, конечно, надеяться на витамины, закаливающие процедуры, питание. Но главное - прививка. Современные вакцины настолько эффективные, что улучшать в них нечего. Поэтому и производство их ориентировано на снижение реактогенности.

Вероятность развития потенциальных осложнений мизерная. Это такой же риск, как сесть в самолет, машину, выйти из дома. В жизни ничего нет, что не представляло бы риск. Почему-то родители охотно сажают ребенка на экстремальные аттракционы, но вакцинировать боятся.

- Существует мнение, что вакцины продвигают фармацевтические компании для получения прибыли…

- Относительно всего существуют разные мнения. Но есть факты. Можно килограммами есть лук, чеснок. Но это не спасет. Да, на вакцинах кто-то зарабатывает, но она единственный эффективный и неповторимый способ защитить человека от болезни.

Только благодаря вакцине вырабатывается необходимый противогриппозный иммунитет.

Важно. Если ребенок заболел, нужно соблюдать два важных правила. Первое - постельный режим, так как болезнь увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма. Второе - обильное питье. Пить нужно как можно чаще - теплый чай, минеральную воду, клюквенный морс.