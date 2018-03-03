За 2017 год жертвами пожаров в республике стал 141 человек. Статистика неумолима: более 65% из них погибли в ночное время, будучи в состоянии сна. Как обезопасить свою семью от страшных последствий внезапного возгорания.

В том же 2017 году в нужный момент сработавшие автономные пожарные извещатели спасли жизнь 18 человек, в том числе 9 детей. Уже в этом году во время пожара в жилом двухэтажном доме на 16 квартир, который произошел 25 января в деревне Чернышевка Высокогорского района, сигналы зазвучавшего вовремя автономного пожарного извещателя помогли спастись из задымленной квартиры одинокой пожилой хозяйке 1927 года рождения. У нее этот прибор был установлен в июне 2017 года в рамках социально ориентированной президентской программы помощи престарелым одиноко проживающим гражданам и оказания им поддержки.

Как обеспечить защиту своего дома от огня? Помимо неукоснительного соблюдения правил пожарной безопасности жителям республики рекомендуется оборудовать дом или квартиру автономным пожарным извещателем (АПИ) - эффективным прибором для предупреждения и обнаружения возгораний. Автономный пожарный извещатель - это специальное устройство, реагирующее на определенный уровень концентрации продуктов горения. В его корпусе объединены автономный источник питания и все компоненты, необходимые для обнаружения пожара и непосредственного оповещения о нем. Задача автономных пожарных извещателей - разбудить спящего человека, привлечь его внимание при возникновении пожара.

В случае опасности эти приборы могут реально спасти жизнь людей. Дым при возгорании поднимается вверх и скапливается у потолка, а потом опускается вниз. Поэтому целесообразно установить пожарный извещатель на потолке, причем сделать это можно самостоятельно. Установка АПИ на потолке не требует прокладки специальных линий пожарной сигнализации и применения дополнительного оборудования. Нужно лишь не реже одного раза в год менять элемент питания и, чтобы избежать ложных срабатываний от осевшей пыли, периодически продувать камеру с оптико-электронным датчиком.

Правила эксплуатации пожарных извещателей достаточно просты. Установив такой прибор в своем жилье, вы обезопасите не только имущество, но и жизнь своих близких.

При возникновении пожара следует немедленно звонить по номеру 01, а с сотовых телефонов в экстренную службу - 112.