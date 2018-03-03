Недавно в корейском Пхенчхане завершились XXIII зимние Олимпийские игры. Следили ли за ходом соревнований россияне и какие чувства они испытали после побед наших олимпийцев, узнали социологи.

Согласно данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), за ходом Олимпиады в Корее следили 69% россиян - немного меньше, чем планировали. Внимание зрителей привлекли интересные им виды спорта (48%). Почти все трансляции смотрели 13%, еще 8% выбрали соревнования с участием российских атлетов, где у них были шансы на медали.

Гордость и восхищение болельщиков вызвали прежде всего юные фигуристки из России, завоевавшие серебро (Евгения Медведева - 37%) и золото (Алина Загитова - 27%), а также хоккейная сборная - победитель турнира (33%). Серьезных разочарований российские зрители не испытали (77% затруднились назвать спортсменов, чьими выступлениями были крайне недовольны).

Результатами команды российских спортсменов на зимних Олимпийских играх в Корее довольно подавляющее большинство болельщиков - 89% (в том числе 27% называют выступление отличным, 62% - успешным), что превосходит показатель Сочи-2014 (82%).

Несмотря на несбывшиеся надежды относительно места в медальном зачете, почти половина зрителей (48%) призналась, что итоги Олимпиады превзошли все возможные ожидания. Более трети респондентов (37%) изначально были настроены на хороший результат, и их ожидания подтвердились.

На летних Олимпийских играх в 2020 году большинство россиян (55%) надеется увидеть полноправную олимпийскую сборную России.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен в конце февраля 2018 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. В 2006 - 2014 годах были проведены квартирные опросы.