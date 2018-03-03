Очередной цикл проекта «PROНаука в КФУ», направленного на популяризацию науки, прошел в Казанском федеральном университете. Седьмое по счету мероприятие было посвящено защите окружающей среды. Эконочь объединила и совсем юное поколение, и взрослую публику - интересно было всем.

Детям помогали разбираться в экологических свойствах различных веществ: бумаги, картона, пластмассы, полиэтилена. Взрослых заинтересовала площадка, на которой рассказывали о радиации, ее естественных и искусственных источниках. Увидеть, как выглядят различные микроорганизмы, можно было с помощью микроскопа.

Научно-популярный лекторий открыл Владислав Кетов - художник и уникальный путешественник, объехавший Землю вдоль береговой линии континентов на самом экологичном транспорте - велосипеде. Он преодолел 169 тысяч километров, побывав в 96 странах. Путешественник отправился в дорогу ранним утром 14 мая 1991 года, а вернулся через 21 год и 21 день. О трудностях пути Владислав Кетов, которому сейчас 69 лет, сказал так:

- За время своего путешествия я понял одно: куда бы я ни поехал, ветер все равно будет мне в лицо. Трудности возникали лишь при попытке сделать визу в ту или иную страну, например, китайскую визу я получил только с шестого раза.

Казанцы, пришедшие на эконочь, активно участвовали в экспериментах, слушали лекторов, проверяли свои знания в викторинах.

- Мне и моим детям понравилось развлекательное и познавательное мероприятие «Пить или не пить». Здесь мы узнали, какая вода течет из наших кранов, сравнили ее с бутилированной питьевой водой, а также научились определять жесткость и другие химические показатели, - сказала посетительница эконочи Лилия Яруллина.

- Больше всего запомнился мастер-класс «Первая помощь». Нам рассказали о принципах оказания медицинской помощи, а это нужно знать каждому человеку. На лекции об отходах мы узнали, что может сделать каждый из нас, чтобы окружающая среда была чище. И еще мы делали печать на 3D-принтере формочки для выпекания печенья из экологически чистого пластика, - поделился впечатлениями Андрей Шуршавелле.