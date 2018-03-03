4 марта исполнилось 90 лет со дня рождения государственного и партийного деятеля Фикрята Табеева. В Казани этому событию было посвящено несколько значимых мероприятий.

В КФУ состоялась научная конференция и вручены стипендии имени Табеева. По итогам конференции принято решение одну из аудиторий университета назвать в честь Табеева.

В Государственном архиве РТ подготовили виртуальную выставку редких документов, которые рассказывают о главных этапах казанского периода жизни Фикрята Табеева. Здесь можно познакомиться с его личным делом, уникальными архивными фотографиями. С особой гордостью начальник отдела выставочной и публикаторской деятельности Госархива Татарстана Гузель Фаезова представила экземпляр книги Фикрята Ахмеджановича с его автографом. Эту книгу Табеев подарил архиву в 2008 году, в свой последний приезд в Казань.

А в Торгово-промышленной палате РТ прошел премьерный показ документального фильма «Личное дело Фикрята Табеева». Режиссер фильма - известный кинодокументалист Юрий Гвоздь. Автор сценария - ветеран журналистики, заслуженный работник культуры РТ Татьяна Сидорова (в соавторстве с Ю.Гвоздем). На презентации побывал младший сын Фикрята Ахмеджановича Искандер Табеев.

- Фикрят Ахмеджанович Табеев - это целая эпоха. Человек-глыба. Но мы хотели показать не памятник, а живого человека, который почти 20 лет руководил Татарстаном, - отметил Юрий Гвоздь.

Фильм начинается с опроса прохожих на казанских улицах. Их спрашивают, знают ли они, кто такой Табеев. И подавляющее большинство людей в ответ пожимают плечами: «Нет, не знаю…» Задача фильма - рассказать людям, в первую очередь молодежи, об этом удивительном человеке.

Фикрят Табеев возглавил республику, когда ему было всего 32 года. Это был самый молодой первый секретарь обкома КПСС во всей стране! Он руководил Татарстаном 19 лет. Именно в те времена были построены Набережные Челны, Нижнекамск, КАМАЗ, «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез», другие промышленные объекты. При нем стала развиваться не только промышленность, но и наука, образование. Это были годы созидания.

Важнейший период жизни Фикрята Табеева - Афганистан. Он был назначен на пост Чрезвычайного и Полномочного Посла СССР в Афганистане в декабре 1979 года - через месяц после того, как в эту страну вошли советские войска.

В Кабуле он проработал 7 «горячих» лет и не раз поднимал вопрос о необходимости вывода советских войск из Афганистана. Как вспоминает в фильме супруга Фикрята Ахмеджановича Дина Мухамедовна, ситуация была очень сложная. Когда ей приходилось выезжать за ворота посольства, она обязательно брала с собой дамский пистолет, заряженный тремя патронами. Это не для того, чтобы отстреливаться в случае нападения душманов, а чтобы успеть убить себя. Сдаваться живой в плен - об этом даже мысли не было.

Из Афганистана Табеев с семьей вернулся в 1986 году и с тех пор жил в Москве. Работал заместителем Председателя Совета Министров РСФСР, был членом совета директоров КАМАЗа, главным советником холдинговой компании. Скончался Фикрят Табеев 3 июня 2015 года. Ему было 87 лет.