В 2018 году механизм реализации городской программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса в Казани изменится. Она будет доверена сразу нескольким банкам. Об этом сообщили на аппаратном совещании в мэрии.

До недавнего времени право оператора программы принадлежало всего одному банку. Сейчас в программе может участвовать любой банк, который выберет сам предприниматель. Основное условие - максимальная годовая ставка кредитования не должна превышать 10,5%, из которых 6% компенсирует городской бюджет. Должна быть и действующая лицензия Центробанка РФ, а также опыт кредитования малого бизнеса. Помимо всего, в условия договора включено проведение рекламной кампании за счет собственных средств банка.

Прием заявок от банков проводится до 21 марта, итоги отбора объявят 22 марта. Сумма выдаваемого кредита - до 10 млн рублей сроком на 3 и 5 лет для бизнесменов. Приоритетные направления в программе остаются прежними. Кредиты на льготных условиях получат в первую очередь предприниматели, которые работают в сфере туризма, образования, в переработке мусора, гостиничном сервисе и т.д.

Сегодня финансовую поддержку города по ранее выданным кредитам продолжают получать 85 субъектов МСБ. Общая сумма субсидий, предоставленных в январе 2018 года, - 1,9 млн рублей.

Подробности об условиях аккредитации банков можно получить на сайте комитета экономического развития в разделе «Бизнес в Казани», а также по телефонам (843) 299-16-39 и 299-17-73.