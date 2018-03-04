Сегодня казанцев приглашают на открытую дискуссию «Настоящее и будущее Горкинско-Ометьевского леса». Общественные обсуждения третьей очереди работ по благоустройству популярного общественного пространства начнутся в 19.00 в экоцентре «Дом» на территории парка.

Преображение Горкинско-Ометьевского лесопарка началось в 2016 году в рамках республиканской программы развития общественных пространств. В 2018 году проект по благоустройству планируется завершить, сообщается на сайте мэрии Казани.

Организаторы встречи приглашают обсудить работу территории парка сегодня, рассказать, с какими сложностями и проблемами сталкиваются там горожане, что необходимо учитывать при благоустройстве и управлении парком в 2018 году. Проект будет доработан с учетом предложений участников встречи.

В марте в Казани запланировано еще несколько проектных семинаров на тему благоустройства общественных пространств. Так, 12 марта казанцев приглашают обсудить концепцию бульвара по улице Гарифьянова, 13 марта - парка по улице Карбышева, 14 марта - сквера по улице Абсалямова, 15 марта - бульвара по улице Минской.

Концепции развития этих территорий размещены на сайте «Парки и скверы Татарстана».