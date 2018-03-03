Награждение победителей конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд» состоялось вчера в Большом концертном зале им. С.Сайдашева. В этом году на победу претендовали более 700 участников в 10 номинациях.

Первыми наградили обладательниц титула «Женщина-мать», сообщает ИА «Татар-информ». Ими стали четыре матери-героини. Поздравить победительниц этой номинации вышел Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев. Обняв каждую из них, он сказал матерям «бесконечное спасибо».

«Счастье легко не дается. Это труд, терпение, любовь друг к другу. С этими качествами нужно прожить всю жизнь», - отметил первый Президент Татарстана. Он добавил, что мужчинам Татарстана нужно равняться на женщин и учиться у них терпению.

Перед зрителями выступил семейный ансамбль Авлаяровых из Набережных Челнов. Десять братьев и сестер играли на разных инструментах. Музыке их научила мама - преподаватель Нодира Авлаярова, одна из четырех победительниц. Обращаясь к ней, Минтимер Шаймиев выразил восхищение талантами детей и терпением матери. «Я сам в семье десятый, но на гармошке так и не научился играть до 60 лет», - пошутил он.

«В наше время женщинам предоставляются все возможности, чтобы реализовать себя как в профессиональной сфере, так и в творчестве», - отметила председатель Федерации профсоюзов Татарстана Татьяна Водопьянова, вручая дипломы и подарки пяти победительницам номинации «Моя судьба - моя профессия» из разных городов и районов Татарстана.

Женщиной - примером года стала заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи РКБ Ильмира Галимова. Именно в перинатальном центре больницы на свет появляется более семи тысяч детей. Ильмира Галимова сказала, что в ее семье растет ребенок, но своими детьми она считает всех малышей, которым помогла появиться на свет.

Немало женщин получили награды в различных номинациях. Так, в номинации «Женщина - культура и духовность» были отмечены Аида Гарифуллина, Венера Ганеева и Зиля Сунгатуллина. Поздравить их пришли ученики.

Со сцены в честь женщин звучали музыкальные композиции в исполнении оркестра «Новая музыка» под управлением Анны Гулишамбаровой, которая и сама стала женщиной года в 2014 году. С оркестром выступали мужчины камерного хора Татарстана, призер «Тюрквидения» Айдар Сулейманов, многие другие.

Приятным сюрпризом для участников и гостей конкурса стало поздравление от известного российского актера Михаила Пореченкова.

Потом чествовали мужчин. Наградить победителей номинаций «Мужчина - лидер» и «Мужчина - благородное сердце» вышла председатель Общественной организации «Женщины Татарстана» Зиля Валеева. Она представила казанского руководителя и благотворителя Рустама Рамазанова, ставшего победителем в номинации «Лидер», и братьев Аглямовых из Черемшанского района, отмеченных званием «Благородное сердце».

Зиля Валеева отметила, что в этом году в конкурсе было много молодых участников, которые только начинают профессиональную и творческую карьеру.

Инициатор и организатор проведения конкурса - региональная общественная организация «Женщины Татарстана». В число партнеров также входят Федерация профсоюзов РТ, Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ и уполномоченный по правам человека в республике. Конкурс проводится при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова.