Двое задержанных осуществляли противоправную деятельность под видом продажи бинарных опционов.
В Татарстане задержаны двое местных жителей, подозреваемых в организации подпольных игр, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Деятельность игровых салонов производилась посредством сети Интернет и удаленном администрировании. Внешне все выглядело как продажа бинарных опционов, связанных с различными финансовыми операциями, совершаемых на мировом рынке. Оперативники изъяли свыше 40 аппаратов для игры, сим-карты, банковские карты и 5 печатей фирм-однодневок.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2 УК РФ.
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