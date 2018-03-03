На площадке Высшей школы журналистики КФУ состоялась планерка избирательных штабов.

Очередная, уже третья по счету, планерка избирательных штабов кандидатов в Президенты России состоялась сегодня в Казани. Главной темой дня стали новации как избирательного процесса, так и технической его составляющей.

Местом проведения планерки, как и в предыдущие разы, стала площадка Высшей школы журналистики КФУ. Участниками разговора стали представители региональных штабов кандидатов, центральной избирательной комиссии республики, Общественной палаты РТ, политологи, руководители СМИ. Приехал также российский актер театра и кино, доверенное лицо Владимира Путина – Михаил Пореченков.

Актера журналисты смогли немного расспросить еще до начала ток-шоу. И главный вопрос был, пойдет ли сам Пореченков на выборы, учитывая очень напряженный график гастролей и съемок. «На выборы пойду обязательно. И всем рекомендую. Даже если дела, гастроли – берешь открепительный талон, и нет проблем», – коротко ответил он.

По мнению Пореченкова, выборы сейчас, в сравнении с тем процессом, что имел место в 1990-х годах, претерпели очень большие изменения. «Выборы превратились в такую серьезную, масштабную кампанию. В нее вовлекаются все большие слои населения. Если в 90-х говорили: "Да ладно, что ходить – все решат за нас!", то сейчас никто за нас ничего не решит. Сейчас мы сами решаем свою судьбу», – сказал он.

Актер уверен, что честность процесса близка к максимуму. «Пожалуйста: максимальный контроль, максимальное освещение в СМИ, полная прозрачность того, что происходит. На мой взгляд, человека, артиста, который поездил по стране, который жил в 90-х, нужно понимать – что было тогда, и что сейчас, в каком направлении двигается страна. Мне кажется, что все идет правильно. Нам нужно самим пройти свой путь, самим сделать свои ошибки, самим их исправить», – подчеркнул он.

Главное, считает Пореченков, самим понимать, что делаешь, чтобы ошибки не оказались фатальными. Вспомнили на планерке штабов и стакан с водой, недавно щедро вылитый одним кандидатом в Президенты России на другого. «Пусть стакан воды будет самым большим разочарованием политической истории. Пусть это будет единственная возможность яростно себя проявить», – пожелал актер.

О новациях и новинках избирательного процесса рассказал председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов. «Изменения в этой избирательной кампании более чем серьезные: самое главное – то, что наши граждане получили возможность проголосовать по месту нахождения», – подчеркнул он.

Шагиахметов напомнил, что человек больше не привязан к месту прописки. Даже если речь идет о территории одного города, где избиратель прописан на одном его краю, а живет – на другом, можно подать заявление в любом ТИКе, УИКе, на едином госпортале или в МФЦ и 18 марта проголосовать там, где ему удобно.

«На сегодняшний день порядка 37 тыс. избирателей этим правом уже воспользовались. Что доказывает, что нововведения достаточно удобны и приняты избирателями. Голосовать стало очень легко», – отметил глава ЦИК.

«Я воспользуюсь правом. Напишу заявление и проголосую по месту фактического нахождения. Не поеду в центр Москвы», – сообщил и Михаил Пореченков.

Важной новеллой является и расширение общественного контроля. «Помимо тех участников избирательного процесса, которые имеют право назначать наблюдателей, такая возможность предоставлена и Общественной палате. Расширение общественного контроля, я считаю, будет влиять на доверие граждан к выборам вообще», – сообщил Шагиахметов.

«На сегодняшний день Общественная палата уже сформировала пул наблюдателей из 2817 человек. Сейчас наши лекторы ездят по районам и обучают наблюдателей. Большую часть районов уже объехали», – дополнил член правления Общероссийского общественного движения «Корпус "За чистые выборы"» Ильнар Гирфанов.

Причем наблюдатели будут не только находиться на самих площадках, но и активно участвовать в «национальном общественном мониторинге». Любая информация, попавшая на электронный портал, созданный пятью независимыми общественными организациями, моментально становится достоянием общественности и не может быть удалена, подчеркнул он.

Говоря о технической составляющей выборного процесса, Мидхат Шагиахметов отметил, что уже сейчас камерами онлайн-видеонаблюдения оборудуются не только участковые избирательные комиссии, но и территориальные, куда 18 марта, после завершения голосования и закрытия участков, будут стекаться протоколы.

А на самих участках в этом году, кроме уже опробованных комплексов электронного голосования – КЭГов, которых будет установлено почти 150, появятся еше и комплексы обработки избирательных бюллетеней – КОИБы. Их будет установлено 42.

«Будут на участках стоять по две такие урны на случай, если вдруг сканер начнет сбоить, – они дублируют друг-друга. Сбоя не будет. Здесь же автономные батареи – чтобы отключение электроэнергии не сказалось на работе», – сообщил глава ЦИК РТ.

Впрочем, договоренности о бесперебойном снабжении избирательных участков и электроэнергией, и связью тоже уже имеются.

Работа КОИБов участников планерки заинтересовала. Руководитель избирательного штаба Бориса Титова – Александра Юманова поинтересовалась, будет ли вестись только учет самих опущенных в электронную урну бюллетеней, или же устройство способно считать и голоса.

«КОИБ ведет подсчет как числа опущенных в него бюллетеней, так и распознает, за какого кандидата поставлена отметка, и ведет статистику», – пояснил Шагиахметов.

Для устройства разработаны и уже отпечатаны специальные бюллетени. Они отличаются от обычного только расположением защитной сетки и оттисками печатей в строго отведенных местах.

«Для избирателя практически ничего не меняется. По форме – такая же форма бюллетеней, он берет, ставит отметку соответственно. Только опустить в электронную урну заполненный бланк нужно другой стороной, чтобы устройство его считало», – пояснил глава ЦИК.

КЭГи избирателям Татарстана уже знакомы, но Шагиахметов все же напомнил, как проходит электронное голосование: «Человек получает штрих-код, активирует устройство и голосует с помощью электронного бюллетеня. Справа устройства есть лента, на которой все отмечается. Но после голосования лента прокручивается, и следующий человек не увидит, как проголосовал предыдущий».

«Мы считаем, что использование электронных систем голосования КОИБ и КЭГ, работающих в закрытой операционной системе, не имеющей доступа к Интернету, что не позволяет вторгаться в процесс голосования и подсчета голосов извне, а также использующих специальную форму защиты “Воздушный фильтр”, делает процесс голосования более прозрачным, что однозначно повышает уровень доверия населения к выборам в целом», – высказал уверенность Шагиахметов.

«Я плохо разбираюсь в гаджетах, но понимаю, что все новшества направлены на то, чтобы сделать выборы наиболее прозрачными, честными. Я смотрю на все это, и меня это восхищает. Мне нравится это техническое новшество», – поделился Михаил Пореченков.

Ильнар Гирфанов сообщил, что по инициативе общественных наблюдателей ЦИК еще раз сверяет списки избирателей на предмет наличия в них мертвых душ. На 16 марта запланирована масштабная проверка казанских участковых избирательных комиссий на готовность к выборам. А 17 марта по всей республике общественные наблюдатели будут следить за соблюдением требований Дня агитационной тишины.

Разговор в ходе ток-шоу, проходившего в режиме онлайн, затронул и ряд других, но тоже относящихся к избирательному процессу тем. Представитель штаба одного из кандидатов поинтересовался, почему для работы в УИКи привлекаются в основном бюджетники. На что получил приглашение к следующей избирательной кампании проявить инициативу и прийти в ЦИК с заявлением о желании поработать в комиссии.

Желающие потратить свое время на «практически безвозмездной основе», отметил Мидхат Шагиахметов, избирательной системе Татарстана, насчитывающей в пик активности подготовки и проведения выборов более 21 тыс. человек, очень нужны.