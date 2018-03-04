Инспекторы остановили большегруз в Мамадыше.

4 марта на 971 км трассы М-7 автоинспекторы остановили дальнобойщика, пишет издание «Нократ». Мужчина ехал по крайней левой полосе, не пристегнувшись ремнем безопасности, что привлекло внимание инспекторов. При осмотре было установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения. В дальнейшем выяснилось, что доза алкоголя в его крови превышена в несколько раз. При этом мужчина ехал со своим 6-летним сыном. На правонарушителя был составлен протокол, его «МАЗ» помещен на штрафстоянку Мамадыша.