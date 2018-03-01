Билялетдинов был последователен – и во втором домашнем матче первой серии плей-офф против «Амура» Данис Зарипов на лед не вышел.

И вновь в первом тайме безупречен был голкипер гостей Метсола. Весь первый период хозяева «возили» хабаровчан по их зоне, но забить так и не смогли. Слишком большие паузы делали форварды «Ак Барса» перед бросками, и оборона гостей успевала перестроиться – броски блокировались.

А в самом конце первого периода гостям удался не только бросок от синей линии, но и добивание – Кирилл Рассказов без проблем справился с защитником Сидоровым – 0:1.

Впрочем, в самом начале второго периода счет был уже равным – и опять, как и днем ранее, отличился Азеведо – на этот раз он ювелирной передачей нашел перед воротами Ландера – 1:1.

После этого «вечер перестал быть томным»: стычки пошли по всей площадке – на этот раз гости перешли к непопулярным методам задолго до исхода первой половины встречи.

А вскоре уже «Ак Барс» повел в счете – Станислав Галиев начал комбинацию, и сам же ее и завершил – 2:1. После этого хозяева дважды играли в большинстве, но не забили, а в равных составах за шесть минут до второго перерыва гости счет сравняли – 2:2.

Почти тут же нарушены были правила на Ткачеве, и сам пострадавший вызвался пробить буллит, но не сумел переиграть голкипера – счет не изменился.

Ближе к перерыву «барсы» играли уже в меньшинстве, но выстояли.

Третий период, таким образом, команды начали как бы с нуля. А тут еще двойной малый штраф получает Михаил Сидоров – недопустимая вольность для защитника в чужой зоне.

«Барсы» выстояли, а затем и сами получили право на реализацию большинства, причем тоже почти что дважды подряд, но также без результата. А играть оставалось в третьем периоде менее семи минут.

И все же Азеведо не зря назывался тренером хабаровчан «хитрым чертом». Именно канадец за четыре минуты до конца периода вывел «барсов» вперед – 3:2. А тут еще удаление у «Амура» подоспело как нельзя кстати.

Удалений было в последние две минуты предостаточно, причем Ян Коварж бил игроков «Ак Барса» даже на их скамейке запасных. Но счет таки остался 3:2, хотя «Ак Барс» доигрывал в немыслимом формате «3х6». Счет в серии теперь 2-0 в пользу Казани, а уже 7 и 8 марта серия продолжится в Хабаровске.