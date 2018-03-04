Огонь вспыхнул в Верхнеуслонском районе РТ вчера вечером.

В Татарстане сгорел частный дом, в огне погибли трое человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Сигнал о пожаре в селе Татарское Бурнашево поступил в половине седьмого вечера. Первыми к месту инцидента прибыли представители местной пожарной дружины. Но дом был охвачен пламенем, частично обвалилась кровля. В 19:17 открытое горение было ликвидировано. При разборе завалов пожарные обнаружили тела троих человек – мужчины и двух женщин. Существуют две версии пожара: поджог и неосторожное обращение с огнем.