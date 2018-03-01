Сегодня, 5 марта, в Казани состоялось открытие ситуационного центра по мониторингу проведения выборов президента РФ 2018 года.
Организован центр по инициативе представителей Татарстанского отделения Общероссийского общественного движения "Корпус наблюдателей "За честные выборы"" и Общественной палаты Татарстана. Ситуационные центры будут заниматься проведению мониторинга избирательного процесса, а также обработкой поступающих от наблюдателей жалоб и составлением актов реагирования. На открытии центра присутствовали председатель Общественной палаты республики Анатолий Фомин, председатель Исполкома Татарстанского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" Ильнар Гирфанов и другие.
Loading...