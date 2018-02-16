Благотворительный спектакль посвященный предстоящему Чемпионату мира по футболу, он был нацелен на интерес детей к спорту, футболу и здоровому образу жизни.

Актеры в костюмах зверей в игровой форме говорили со сцены о плюсах спорта и пели, а веселые клоуны танцевали и приглашали детей последовать их примеру. Главными героями спектакля был веселый Кот, который хотел стать спортсменом, и целая команда зверушек, живущих на острове. Шакал и Черный Ворон украли у них футбольный мяч - главную гордость островитян. Вместе с маленькими зрителями Кот и его друзья нашли его, стали известной футбольной командой и поехали на Чемпионат по футболу в Россию.



