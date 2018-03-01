Промышленники из Германии ознакомили Президента РТ со своими проектами компрессорной техники.

Президент РТ Рустам Минниханов обсудил перспективы сотрудничества в сфере компрессоростроения и развития рынка газомоторного топлива с представителями немецких компаний во главе с исполнительным директором компании Falk Beratung GmbH Томасом Фальком. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Организация производства по сжижению природного газа и развитие рынка газомоторного топлива — актуальная на сегодня тема, отметил Рустам Минниханов.

Он также напомнил, что сейчас в РТ действуют 19 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. На природный газ переведено значительное количество техники.

Но более перспективен, как считает Президент, рынок сжиженного природного газа. Он отметил, что достижения и наработки в этом направлении есть у КАМАЗа. Возможно также использовать сжиженный газ на судах и локомотивах.

На встрече, прошедшей в Доме Правительства РТ, Татарстан представляли министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, помощники Президента РТ Ринат Сабиров и Радик Гиматдинов, генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин, управляющий директор АО «Казанькомпрессормаш» Ильнур Сагдиев и др.

Представители компаний Atlas Copco и Nikkiso Cosmodyne ознакомили руководство Татарстана со своими проектами по производству компрессорной, вакуумной, насосной и криогенной техники.