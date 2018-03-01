Отныне кредиты по льготному кредитованию предприятиям малого и среднего бизнеса смогут предоставить несколько банков. Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании в мэрии.

Напомним, до недавнего времени право оператора программы принадлежало всего одному банку, который не справился взятыми на себя обязательствами и фактически, провалил программу в 2017 году. Сейчас в программе может участвовать любой банк, который выберет предприниматель. Основное условие - максимальная годовая ставка кредитования не должна превышать 10,5 %, из которых 6 % скомпенсирует городской бюджет.

Прием заявок от банков будет проводиться до 21 марта, названия победителей объявят 22 марта. Сумма выдаваемого кредита - до 10 млн. рублей сроком на 3 и 5 лет для бизнесменов. Приоритетные направления в программе остаются прежними. Кредиты на льготных условиях получат в первую очередь предприниматели, которые работают в сфере туризма, образования, переработке мусора, гостиничном сервисе и т.д.