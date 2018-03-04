Летом 2018 года городская власть намерена поменять имидж улицы Магистральной.

Предстоит масштабный капитальный ремонт, после которой из «убитой» и разбитой вдрызг, она превратиться в комфортную, безопасную улицу с отличным дорожным покрытием. Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании в мэрии.

Распоряжением Президента Татарстана Рустама Минниханова из республиканского бюджета выделено почти свыше 620 млн рублей не только на ремонт, но и реконструкцию улицы Магистральной. Основанная работа предстоит под землей. Будут менять все инженерные сети: водопровод, канализацию, ливневую канализацию. Предстоит перекладка газопровода. Несомненно, будет новое асфальтовое покрытие, остановочные павильоны.