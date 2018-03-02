Этим летом, возможно, будет разрешена дорожная проблема в микрорайоне «Салават Купере». Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании в мэрии.

Напомним, из-за так называемого «бутылочного горлышка» при выезде из микрорайона в часы пик выехать из ЖК «Салават купере» очень сложно. Автомобилистам приходится стоять в пробке более часа. Летом этого года городской властью планируется выполнить устройство разворотных петель по Горьковскому шоссе, а также обустроить нынешнюю дорогу от улицы Фаттаха до улицы Тэцэвской с остановочными карманами и сетями наружного освещения.