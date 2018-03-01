К 100-летию поселка Юдино планируется отремонтировать дороги на 24 улицах, общей площадью свыше 70 тысяч кв. метров. Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании в мэрии.

Всего в этом сезоне планируется ремонт дорожных покрытий в 26 поселках. Это Северный, Кадышево, Борисоглебское, Дружба, Юдино, Старые Горки, Салмачи, Борисково, Отары, Кульсеитово, Большие Клыки, Вознесенское и др.

Работы предстоят на площади более 300 тыс.кв.м. На эти цели из федеральных и республиканских бюджетов выделят 370 млн рублей.

Также весной-летом 2018 года продолжится реализовываться республиканская программа по садовым товариществам. В 23 СНТ, где находится более 6 тысяч участков, обустроят 6 км новых дорог.