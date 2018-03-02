Финансирование предстоящих дорожных работ будет производиться из федерального и республиканского бюджетов.

Всего запланировано выделить 5,5 млрд рублей. Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании в мэрии. В списке улиц, куда этой весной придет тяжелая техника, Восстания, Теплично-Комбинатская, Х.Такташа, Ботаническая, Роторная, Дубравная, Глушко и др. Эти адреса наиболее часто назывались в обращениях от горожан в Интернет-приемной мэра и на портале «Народный контроль».

На 93 участках, где чаще всего происходят ДТП, таких как Сибгата Хакима – Нигматуллина, Даурская – Карбышева и другие, установят 32 светофора, свыше 800 дорожных знаков, 10 км ограждений безопасности и 19 «лежачих полицейских».