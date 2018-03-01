В Пензе завершился чемпионат ПФО по спортивной гимнастике.



Более 70 спортсменов из 10 регионов, выступавших по программе мастеров спорта, соревновались между собой. 8 студентов Поволжской Академии спорта защищали честь сборной РТ. Александр Чичеров и Максим Синичкин, а также магистранты Артем Васин и Мухаммад Сулейманов стали бронзовыми призерами турнира. В составе женской команды РТ за медали боролись Екатерина Принц, Алена Николаева и Леона Сильченко. Они стали пятыми. А вот студентка Дарья Резник, выступая за Самару, выиграла «бронзу». В итоге Чичеров стал абсолютным чемпионом соревнований. А Синичкин завоевал «золото» в опорном прыжке, «серебро» в опорном прыжке и «бронзу» в упражнениях на брусьях.