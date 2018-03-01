В минувшие выходные на спортивной базе в поселке Мирный прошел первый этап Кубка Татарстана по пулевой стрельбе из пневматического оружия. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из Казани, Набережных Челнов, Чистополя и Чебоксар.

Отметим, что в состав призеров пропали и воспитанники казанского суворовского училища. В соревнованиях женщин в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м стоя высокий результат показала с большим отрывом Екатерина Лузганова. Она выполнила норматив мастера спорта международного класса. Второй была Нина Дулмаева, третьей - Татьяна Юшкова.

В аналогичной дисциплине у мужчин первым стал Руслан Исмаилов, опередивший Аделя Загрутдинова и Евгения Потапова. В мужской стрельбе из пневматического пистолета у мужчин разыграли суворовцы – лучшим стал Марсель Гильмутдинов. А вторым – Артур Панфилий. Казанец Александр Потапов завоевал «бронзу».

У женщин в этом упражнении первенствовала спортсменка из Чебоксар Евгения Лебедева. Второе и третье места заняли казанские девушки Амира Садыкова и Анастасия Киселева.