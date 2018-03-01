Под Казанью на стрельбище «Свияга» прошло первенство РСДЮСШОР по стендовой стрельбе. В первый день соревнований медали разыгрывались в дисциплинах трап и скит.

На траншейном стенде у мужчин первое место завоевал Артем Копыстынский. «Серебро» досталось Сергею Глухову, а «бронзы» удостоился Александр Железин. У женщин первое место взяла Анна Жемкова, второй была Александра Костягина, а третьей – Карина Латыпова.

В мужском ските лучшим оказался Айрат Шакиров, второе место занял Сергей Демин-мл., а третьим стал Олег Вахутров. У женщин победу одержала Екатерина Понедельникова – она опередила Ландыш Кварталову и Екатерину Комарову. Во второй день соревновались уже юные стрелки. Морозы спали, и стрелки соревновались в более комфортных условиях.

В трапе отличились Алина Хасанова и Ильяс Гафуров. В ските отличились Вероника Корсакова и Денис Тетеря. Андрей Сердюков выиграл турнир на траншее, а Анна Старшинина и Разиль Хамитов отличились на круглом стенде.