Баскетболистки «Казаночки» свой первый из четырех мартовских матчей проводили в Курске против «Инвенты» и сумели победить – 56:53 (15:9, 14:8, 11:13, 16:23).

Наша команда с трудом добралась до Курска со второй попытки – метеоусловия не позволили прилететь первым рейсом. И все же с первых минут «Казаночка» стала диктовать свои условия, и так до конца игры и не позволила хозяйкам сравнять счет. Отлично проявила себя наш капитан Елена Ворожцова – 12 очков, 7 подборов и 4 передачи. Теперь 11 марта «Казаночка» в «Баскет-Холле» примет красноярский «Енисей».