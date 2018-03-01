Наша команда с трудом добралась до Курска со второй попытки – метеоусловия не позволили прилететь первым рейсом. И все же с первых минут «Казаночка» стала диктовать свои условия, и так до конца игры и не позволила хозяйкам сравнять счет. Отлично проявила себя наш капитан Елена Ворожцова – 12 очков, 7 подборов и 4 передачи. Теперь 11 марта «Казаночка» в «Баскет-Холле» примет красноярский «Енисей».