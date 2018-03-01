Также планируется капитальный ремонт 14 детских оздоровительных лагерей и реконструкция одного объекта.

В 2018 году в Татарстане построят шесть новых детских лагерей. Кроме того, в 2018 году планируется капитальный ремонт 14 лагерей и реконструкция одного объекта. Общий объем финансирования составит 200 млн рублей. Программа капремонта, реконструкции и строительства детских оздоровительных лагерей реализуется в РТ с 2014 года. За прошедшие годы в Татарстане на 406 млн рублей отремонтировано 40 объектов, построено девять новых лагерей, а также реконструировано четыре ДОЛа.

За 2017 год было построено четыре лагеря, реконструировано три объекта, четыре лагеря капитально отремонтировано. На реализацию программы потребовалось 100 млн рублей.