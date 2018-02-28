Первый матч с «Амуром» выделился неожиданной подробностью - Билялетдинов не поставил на этот матч Даниса Зарипова – это было главной новостью до начала матча.

А вот место в воротах вполне ожидаемо занял Эмиль Гарипов. Однако не он, а голкипер «Амура» был главным действующим лицом в первом периоде. Метсола играл уверенно, заряжая своих партнеров. Азеведо и Косов выходили с ним один на один, но финн не дрогнул.

Обе команды играли осторожно, «Амур» в каждом матче играет вторым номером, а вот хозяева пытались забить за счет преимущества в индивидуальном мастерстве. Азеведо наконец-то бросил не над ловушкой, а над «блином» вратаря, и успешно – 1:0. Затем хабаровчане забили ответную шайбу, но движение коньком был столь акцентировано очевидным, что судьи шайбу справедливо не засчитали. А на 31-й минуте точный бросок в левый верхний угол удался Косову – 2:0. На этом второй период и завершился.

А когда за 9 минут до конца матча Станислав Галиев забросил непосредственно после вбрасывания (3:0), то стало ясно – «Амуру» сегодня не выиграть. Матч так и закончился – 3:0, и «Ак Барс» повел в серии – 1-0.