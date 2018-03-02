Также Сорокин сообщил, что к чемпионату мира в Казани расширят временную инфраструктуру, включающую зону телевещания и медиацентра. Министр спорта Владимир Леонов доложил, что принцип действия «последней мили» перед стадионом теперь с учетом опыта Кубка конфедераций максимально упрощен. Представителям Австралии, Японии и Колумбии, чьи сборные выбрали местом своей дислокации Казань, пришлись по душе подготовленные для них базы. Сборная Австралии выбрала базу «Ак Барса», сборная Японии – базу ФК «Рубин». Колумбийцы будут готовиться на базе «Свияга» в поселке Медведково.