ФИФА осталась довольна подготовкой Казани к чемпионату мира

3 марта на встрече с журналистами генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятиям Колин Смит констатировали – к «Казан Арена» и в целом к городу нет никаких претензий по подготовке к ЧМ-2018.

Также Сорокин сообщил, что к чемпионату мира в Казани расширят временную инфраструктуру, включающую зону телевещания и медиацентра. Министр спорта Владимир Леонов доложил, что принцип действия «последней мили» перед стадионом теперь с учетом опыта Кубка конфедераций максимально упрощен. Представителям Австралии, Японии и Колумбии, чьи сборные выбрали местом своей дислокации Казань, пришлись по душе подготовленные для них базы. Сборная Австралии выбрала базу «Ак Барса», сборная Японии – базу ФК «Рубин». Колумбийцы будут готовиться на базе «Свияга» в поселке Медведково.

Рустэм КУЛЕЕВ

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