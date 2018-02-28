В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов, которые соревновались на спринтерской дистанции в 1800 метров.
Среди девушек победительницей стала Кристина Прибылова из Нижнекамска, которая опередила Алену Мельникову из Зеленодольска и Анну Морковкину из Елабуги. В соревнованиях мужчин всех опередил Артур Петров из Заинска, вторым финишировал Евгений Байбородов из Ижевска, а третьим – также представитель Ижевска Ильназ Закиров.
В VIP-забеге первенствовал ректор Казанского энергетического университета Эдвард Абдуллазянов, опередивший руководителя исполкома Казани Дениса Калинкина и начальника финансового управления Казани Ирека Мухаметшина.
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