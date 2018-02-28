В Татарстане осмотрен 1201 избирательный участок в 43 районах и двух городских округах.

В общей сложности к проверке было задействовано 39 тыс. 214 участковых избирательных комиссий во всех регионах страны. Специалисты осматривали участки на наличие и состояние пандусов и вспомогательных перил. Особое внимание также было уделено проверке на наличие специализированного лифта, кнопки вызова помощи для граждан с ограниченными возможностями здоровья, оборудованных паковочных мест, сообщает пресс-центр регионального штаба «Молодой гвардии» РТ.