Баскетболисты казанского УНИКСа на своем паркете в рамках Единой лиги ВТБ встречались с клубом «Локомотив-Кубань» и сумели полностью переиграть некогда грозного соперника – 93:65 (22:17, 26:19, 20:17, 25:12).

У казанцев «забойщиками» на этот раз выступили Джамар Смит (25 очков) и Трент Локкетт (20). Лидеры гостей – Кулагин, Брокхофф, Элегар – матч откровенно провалили. Строго говоря, кубанцы вышли в этом матче на паркет с «потухшими» глазами, и проиграли матч еще до его начала. Сказалось и то, что кубанцы почти месяц не играли, и даже не проводили контрольных матчей.

УНИКС поначалу присматривался к сопернику, но затем заиграл в свое удовольствие. Теперь казанцы 6 марта в Мюнхене сыграют в рамках Еврокубка в ¼ финала с «Баварией». Ответный матч в Казани – 9 марта.