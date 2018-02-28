Казанский «Рубин» в первом матче весенней части чемпионата РФПЛ просто обязан был выигрывать у «Анжи» из Махачкалы, пусть матч и проводился в Каспийске.

Матч проходил при полном позиционном и игровом преимуществе волжан, но гол был забит лишь один. Но какой! Азмун, получив мяч на подступах к штрафной, отдал «слепой» пас на Попова, и тот, подстроившись под отскок мяча, в касание нанес разящий удар – 0:1.

Уйму моментов создавали казанцы после этого. Но сами себе все портили. Откровенно «косячил» Подберезкин – из-за его нерасторопности «Рубин» как минимум дважды потерял шансы на голевую

атаку.

В концовке махачкалинцы применили банальный навал, который на 92-й минуте и привел к ответному голу – 1:1.