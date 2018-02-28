В финал вышли 22 претендентки на победу из разных институтов.

Всего на конкурс поступило более ста заявок. Дорога к финалу была долгой, участницы прошли несколько отборочных этапов, в которых демонстрировали свои таланты и умения. Девушки старались показать свои сильные стороны в вокале, танцах и других оригинальных направлениях. По результатам были определены 22 лучшие участницы.

Финалистки ежедневно проводили репетиции творческого номера с режиссером концертной программы конкурса, а также дефиле и выход на сцену с Мисс Татарстан-2017 – выпускницей КФУ Зульфией Шарафеевой и руководителем наградной группы Казанского университета.

Для определения победительницы в финале студентки должны пройти четыре испытания. Девушкам предстоит дефиле в тематических костюмах, видео-визитка, интеллектуальный конкурс и творческий номер. Перед объявлением победительницы будет выход всех конкурсанток на сцену в вечерних платьях.