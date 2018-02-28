Государственный советник Татарстана встретился с активом регионального избирательного штаба Владимира Путина в Казани.

Сегодня Государственного советника Татарстана Минтимера Шаймиева во время встречи с активом и волонтерами регионального избирательного штаба Владимира Путина спросили о том, какими качествами должен обладать современный лидер.

«Быть лидером почетно, но трудно. В первую очередь потому, что нужно любить людей и уметь брать на себя ответственность за все, что происходит в государстве. От тебя многое зависит. И если ты не любишь свой народ, если в тебе нет ответственности, то и во власть идти тебе не нужно», – подчеркнул Госсоветник РТ.

Лидеру необходимо умение сглаживать острые углы разногласий, не допускать столкновений и кровопролития, учитывать и уметь примирять интересы и чаянья представителей множества народов, живущих в России. Речь идет и о сохранении национальных языков. Конституции и России, и Татарстана дают возможность изучения родного языка. Способность ценить историю, культуру и традиции этносов также является лидерским качеством, добавил первый Президент Татарстана.

«Россия – уникальная страна. Мы ничем не хуже того же Запада. Духовность наших людей, быть может, даже выше. Экономически… Наша страна весь прошлый век переживала потрясения: революции 1905 и 1917 годов, насильственная индустриализация и репрессии, Великая Отечественная война, потом перестройка. Именно сейчас страна, наконец, получила возможность развиваться. И вы все являетесь участниками этого процесса», – уверен Минтимер Шаймиев.

«Президент и в своих майских указах, и вчера, во время обращения к Федеральному Собранию, поставил очень масштабные задачи. Это – работа не на год и, возможно, даже не на ближайшие пять-шесть лет. Это программа развития на десятилетия. Наша задача на местах – держать под контролем их исполнение. Если где-то не дорабатываем – прикладывать дополнительные усилия», – особо подчеркнул он.

По его мнению, роль молодежи в этих процессах более чем значима. «Я вам завидую. Я сам был активным студентом, с молодости на руководящих ролях, но возможности, которые сейчас есть у вас, – это просто ах. Просто не нужно быть инертными. Нужно стремиться к большему. Всегда. Мы ждем от вас предложений, идей, инициатив», – обратился Шаймиев к участникам встречи.

«Предложения есть. И их много. Мы подготовим список, в который кроме наших инициатив войдут те наказы и обращения, которые ежедневно поступают сюда, в штаб», – ответил от имени всех собравшихся заместитель руководителя избирательного штаба Андрей Кондратьев.

Чуть позже там же, в штабе, состоялась еще одна встреча. Государственный советник Татарстана пообщался с молодежными лидерами. Речь шла о таких важных моментах, как развитие национального образования и национальной культуры, в том числе – театральной и музыкальной. Прозвучали предложения по расширению палитры татарского национального телевещания и многие другие идеи.

Активны и штабы других претендентов на пост Президента России. В региональном избирательном штабе Ксении Собчак сообщили, что активисты работают в самых оживленных точках Казани, раздавая агитационную литературу. Свежий выпуск партийной газеты сегодня получают и в избирательном штабе Григория Явлинского. Уже завтра газеты начнут раздавать на улицах и раскладывать в почтовые ящики жителей столицы РТ.