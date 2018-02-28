«Казанские ведомости» по итогам конкурса вошли в десятку региональных изданий по темпам роста подписных тиражей в России. Также отметим, что УФПС «Татарстан почтасы» (филиал ФГУП «Почта России») вошло в число лидеров подписной кампании среди УФПС РФ. Благодарим своих читателей за оказанное доверие! 