«Казанские ведомости» – лауреаты конкурса «Лидер подписки»

26 февраля 2018 года в Москве в рамках отраслевой конференции Союза издателей ГИПП и АРПП состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса АРПП «Лидер подписки» по итогам подписной кампании на первое полугодие 2018 года.

«Казанские ведомости» по итогам конкурса вошли в десятку региональных изданий по темпам роста подписных тиражей в России. Также отметим, что УФПС «Татарстан почтасы» (филиал ФГУП «Почта России») вошло в число лидеров подписной кампании среди УФПС РФ. Благодарим своих читателей за оказанное доверие!

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