Завышение цен на гостиницы в период проведения ЧМ-2018 в Казани чревато штрафами.

Владельцы гостинец и хостелов из Татарстана, завысившие цены на аренду номеров в период проведения ЧМ-2018 по футболу, будут оштрафованы. Об этом сообщил в интервью ИА «Татар-информ» председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Принято постановление Правительства РФ № 89 "О государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания на территориях субъектов РФ, в которых будут проводиться спортивные соревнования ЧМ по футболу FIFA-2018". В этом постановлении расписаны максимальные цены по гостиницам разного уровня по каждому региону», – отметил он.

На сегодняшний день сотрудники Госкомитета РТ по туризму, Роспотребнадзора, прокуратуры РТ и УФАС по РТ проводят постоянный мониторинг сайтов бронирования и личных сайтов коллективных средств размещения гостей на предмет нарушения этого постановления.

«Ответственность за превышение установленных цен установлена ст. 14.6 КоАП РФ и составляет для юридических лиц сумму, двукратно превышающую размер излишне полученной выручки от реализации услуги за весь период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более года», – добавил С. Иванов.