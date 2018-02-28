Брошюру на русском и английском языках в количестве 100 тыс. экземпляров будут распространять заведения общепита, гостиницы, развлекательные заведения и специальные ночные волонтеры. Об этом стало известно вчера на совещании по вопросу подготовки предприятий общественного питания к приему гостей чемпионата. Заседание штаба по подготовке к чемпионату проходит еженедельно.

В путеводитель по ночной Казани войдет информация о смотровых площадках, городских достопримечательностях, общественных пространствах, объектах культурного наследия, коворкингах, гастрономических заведениях, ночных клубах, развлекательных центрах, театрах и кинотеатрах.

Первые экземпляры выпустят к 15 мая, в будущем планируется запустить аналогичное мобильное приложение, сообщает kzn.ru.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля, при этом в Казани состоятся 6 матчей, в том числе один четвертьфинал. В рамках группового этапа 16 июня Франция встретится с Австралией, 20 июня - Иран с Испанией, 24 июня -

Польша с Колумбией, а 27 июня - Корея с Германией. Игра 1/8 финала пройдет в Казани 30 июня, а ¼ финала - 6 июля. На территории центра семьи «Казан» в течение всего месяца будет проходить фестиваль болельщиков FIFA.