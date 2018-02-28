Впервые в Казани пройдет «Финал четырех» волейбольного турнира Лиги европейских чемпионов. Об этом 1 марта сообщила Европейская конфедерация волейбола.
Таким образом, как принимающая сторона, казанский «Зенит» без игр плей-ойфф получил место в этом финале. Казанцы три последних года выигрывали этот турнир, который на этот раз пройдет не в Центре волейбола, а в «Баскет-Холле» - здесь все дело в том, что для соревнований такого уровня требуется повышенная вместимость зала. Турнир пройдет 12-13 мая 2018 года.
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