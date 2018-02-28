На стадионе «Ракета», что в поселке Дербышки через день после последнего домашнего матча в Суперлиге прошел необычный матч.

Команда «Динамо-Казань» вышла на лед в непривычном составе и в непривычном же облачении. И матч был необычный – динамовцы играли с представителями СМИ в хоккей… на валенках – такая вот древнерусская забава. Правда, во избежание травм играли все же теннисным мячом.

За «Динамо» играли глава ОГ ФСО «Динамо» по РТ Салават Гайсин, тренеры Сергей Фирсов и Андрей Макуненков, Алексей Воробьев, а также представители команды «Динамо» по хоккею на траве Тимур Николаев и Семен Матковский и голкипер Тимур Абдуллин.

Среди представителей СМИ также были изветсные персонажи – Алмаз Гафиятов, Сергей Козин, Александр Егоров, Эмиль Алиев, а также «легионеры» – Сергей Харитонов и Александр Косынчук.

Команды сыграли два тайма по 15 минут, и счет 11:11 как нельзя лучше соответствовал дружескому характеру матча.