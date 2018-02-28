Итак, долгий зимний перерыв неожиданно быстро закончился - футбол возвращается на российские газоны. Собственно, уже вернулся: наши клубы стартовали в Лиге Европы, прошли и матчи четвертьфинального раунда Кубка России.

Казанских болельщиков, естественно, больше интересует, в каком состоянии подошел к весенней стадии наш «Рубин».

Так вот, в команде произошли крутые перемены. Мы уже писали, что клуб в зимний перерыв покинули сразу 15 футболистов. Но без новичков «Рубин» все равно не остался. Так, вместо ушедших в «Зенит» Оздоева и Набиуллина в Казань перебрались Павел Могилевец и Кристиан Нобоа, перешли в казанский «Рубин» Коновалов, Подберезкин, румынский защитник Энаке и болгарский полузащитник Попов. Клуб из Казани заработал на своих распродажах, а новички перебрались в столицу Татарстана практически бесплатно.

Многие сейчас говорят о том, что Бердыев строит команду под себя. Но это скорее расхожая фраза. Болельщиков это мало занимает, и все ждут от команды результатов - положительных, разумеется. Предполагается, что и красивый футбол обновленный казанский клуб покажет.

На недавней встрече с болельщиками главный тренер команды Курбан Бердыев, признавая, что у «Рубина» есть шансы на попадание в еврозону, также добавил, что при становлении игры обновленной команды потери очков неизбежны, так что надо запастись терпением.

Первые два матча весеннего отрезка казанцы волей календаря проводят на выезде. Уже сегодня в 19.30 «Рубин» сыграет в Каспийске с дагестанским клубом «Анжи». Первый матч всегда бывает непростым. Добавьте сюда и тот факт, что в «Анжи» не забыли о разгромном поражении в Казани в первом круге, так что с мотивацией у хозяев все будет в порядке.

Второй матч «Рубин» проведет 10 марта на «Петровском» в Санкт-Петербурге против «Тосно». Питерцы только что пробились в полуфинал Кубка России, так что на своем поле также будут полны желания показать себя с лучшей стороны. Отметим и приход в «Тосно» Павла Погребняка, который хорошо знает, как забивать казанцам. Играя за «Томь», в одном из домашних матчей Павел забил в ворота «Рубина» аж три мяча.

Третий матч казанская команда проведет дома со «Спартаком», но дата пока не определена. Ясно лишь, что игра не состоится 18 марта, как ранее планировалось. Итак, «Рубин» начинает. Пожелаем ему удачи.