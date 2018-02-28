Казанские «барсы» в Уфе выставили в воротах Шарыченкова – надо же перед плей-офф и его проверить, и дать Гарипову передохнуть.

«Ак Барс» весь первый период провел вдохновенно, но свои многие шансы не реализовал, а вот хозяева уже на 8-й минуте открыли счет – Шарыченков пустил «бабочку» - 1:0.

А за несколько секунд до перерыва точный бросок Зубова вывел Уфу вперед – 2:0.

Лишь в середине матча «барсы» забили – Секач был со второй попытки точен – 1:2. А еще через пару минут Лукоянов и вовсе счет сравнял. Но пока гости радовались, в игру вступил Шарыченков – 3:2 после броска Солодухина.

В третьем периоде гости пошли в атаку – ведь по броскам они к тому времени вдвое перебросали хозяев, но двойное удаление перечеркнуло все – 4:2.

И более голов в матче не было.

Таким образом, в первом раунде плей-офф «Ак Барс» сыграет с «Амуром». Первый матч пройдет на льду «Татнефть-Арены» 4 марта.