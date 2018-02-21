Очень облегчают жизнь хозяек заливные пироги. Чего проще - смешать ингредиенты теста, залить этим начинку и поставить запекаться в духовку. Мы подготовили для наших читателей пару интересных рецептов. Такие пироги и домашним придутся по вкусу, и внезапно нагрянувшим гостям их не стыдно на стол подать.

Пирог с рыбой и зеленым луком

Ингредиенты: кефир - 0,5 литра, яйца - 2 шт., майонез - 3 ст. ложки, мука - 2 стакана, разрыхлитель - 1 пакетик, соль по вкусу, консервированная рыба в масле - 1 банка, зеленый лук - 1 пучок.

В глубокой миске смешать миксером кефир, яйца, майонез, соль, разрыхлитель и муку. Кусочки рыбы выложить из банки в тарелку, размять вилкой. Зеленый лук промыть и мелко нарезать. Добавить в рыбу и смешать. Форму для выпекания смазать растительным маслом, выложить промасленной бумагой и вылить половину теста. Сверху выложить начинку, затем на нее аккуратно и равномерно вылить остатки теста.

Выпекать в духовке, нагретой до 180 - 200 градусов, примерно час. Если дно пирога подрумянено, значит, он готов.

Пирог с сосисками и сыром а-ля пицца

Ингредиенты: кефир - 0,5 литра, яйца - 2 шт., майонез - 3 ст. ложки, мука - 2 стакана, разрыхлитель - 1 пакетик, соль по вкусу, сосиски - 4 шт., сыр - 100 г, соленые огурцы - 1 шт.

Сосиски нарезать тонкими кружочками, сыр натереть на крупной терке, огурец очистить от кожицы и нарезать тонкой соломкой. Все ингредиенты для теста смешать в глубокой миске. Как и в предыдущем рецепте, половину теста вылить в подготовленную форму, сверху равномерно распределить сосиски, огурец и сыр. Потом залить остатками теста. Выпекать в духовке, нагретой до 180 - 200 градусов, 1 час. Подавать со сметаной и томатным соусом или кетчупом.

Приятного аппетита!