81-летний казанский художник Анатолий Сысоев поделился с «КВ» секретом своей неиссякаемой энергии.

История знает немало примеров творческого долголетия, того, как с годами открываются новые грани творчества. Выдающийся итальянский художник Вечеллио Тициан прожил 99 лет. Свои гениальные полотна «Святой Себастиан» и «Оплакивание Христа» он создал в последние годы жизни. Неутомимый Пабло Пикассо продолжал творить до смерти и в возрасте 89 лет за год написал 9 картин.

От своих зарубежных коллег не отстает и казанский 81-летний художник Анатолий Сысоев, который недавно провел в небольшом выставочном зале галереи «Хазине» свою четвертую персональную выставку «О себе…» Анатолий Афанасьевич явно владеет каким-то секретом долголетия: его бодрости и жизнелюбию можно только позавидовать! Рассказывая о своем творчестве, он бурно жестикулирует и буквально светится энергией. Этому улыбающемуся подтянутому человеку можно смело дать лет на тридцать меньше, чем по паспортным данным.

Истоки

Сысоев представил на выставке и деревянную скульптуру, и металлическую чеканку, и масляные полотна. Кажется, все это создал не один мастер, а целая команда художников разных жанров. Как же автору удалось развить в себе настолько разнообразные способности?

- В Московское художественное училище в 1952 году я поступил на отделение лепки и моделирования. Очень благодарен, что его директор помог мне сделать такой выбор. Отец мечтал отдать меня в ветеринары. Говорил, художник - разве это профессия? Но когда увидел, как мои акварели оценили в приемной комиссии, стал доволен: сын-то, оказывается, способный!

После учебы работал в метростроевских мастерских: вместе с товарищами оформлял станцию метро «Комсомольская». Но уже тогда хотелось большего, а тут из министерства культуры поступило неожиданное предложение. На мясокомбинатах ежегодно выбрасывают тонны ненужного сырья, которое можно использовать для изготовления резных костяных фигурок.

- Нас, троих ребят, отправили на мясокомбинат им. Микояна на стажировку. Работа показалась настолько интересной, что после учебы мы поехали налаживать подобные мастерские по «рогам и копытам» в Нижний Новгород, Улан-Удэ и Казань. Так в 1957 году я оказался в Татарстане.

Только Казань

Вначале у него было желание вернуться в родную Москву. В 1961 году после службы в армии художник пришел сдавать свои военные документы в московский военкомат. Но комиссар был неприступен: «Есть родина, а есть закон. Откуда призывался, туда и поезжай». Пришлось вернуться в Казань. А через полгода Толя познакомился со своей будущей женой, «акклиматизировался» и теперь сам себя называет «русский сын татарского народа». В Казани на разных предприятиях Анатолий Афанасьевич работал художником-оформителем, дизайнером, проектировщиком, но всегда находил время творить для души.

- В 70 - 80-е годы активно занимался чеканкой. Металл - это тяжелый, «упрямый» материал, а художник должен его победить, показать, кто главный, - рассказывает он.

Секреты творчества

Для обработки своих произведений художник использовал уникальный состав на основе азотной кислоты: благодаря этому чеканка приобретает благородный зеленоватый налет старины. Спустя годы стало понятно, что процесс этот явно небезопасен для здоровья, пришлось искать новое направление для творчества. Им стала деревянная скульптура, которая также тонируется кислотой, но уже в меньшем количестве.

- Липа - очень мягкое дерево, податливое. Нужные чурбачки для будущих скульптур я выбираю каждую весну сам - нахожу их около своей дачи. А потом в течение лета из деревяшек рождаются три-пять новых работ.

Его работы - настоящий гимн красоте женщины, ее изяществу и внутренней гармонии. Если посмотреть внимательнее, то в женских скульптурах можно увидеть что-то египетское: вытянутые линии, точеные носики и изящные скулы. Налицо связь со страной пирамид, но откуда?

- Студентом я регулярно ходил в московские музеи. В Пушкинском на первом этаже был египетский зал, где выставлены всякие фигурки, горшочки. Присмотрелся и почерпнул что-то для себя.

Но талант Анатолия Афанасьевича проявляется и в другом: у художника вышли две книги - стихов и прозы. Этот творческий период отчасти связан с личными переживаниями автора.

- С женой были вместе тридцать лет, но… не сложилось. Теперь живем отдельно. У нас двое сыновей, внуки уже взрослые. Но никто из них по творческой стезе не пошел. Жена сначала жаловалась, что я детей не обучаю и свои знания не передаю. Но быть художником - не значит уметь рисовать. Внутри должно гореть, пылать, а этому научить невозможно.

Откуда же черпать вдохновение?

- Художник должен быть всегда «голодным», готовым к восприятию нового. Я, как женщина, «беременею» идеей, вынашиваю ее. А потом она может воплотиться в любом материале. Летом в основном занимаюсь у себя на даче скульптурой. А в мастерской дома чаще на первый план выходит масляная живопись.

Успеть все

Секрет своей кипучей энергии Анатолий Афанасьевич видит именно в творчестве.

- Каждый день с 9 до 14 часов тружусь в мастерской. Без постоянной творческой активности, неважно, скульптура это, стихи или живопись, я просто не могу.

Но это «работает» только в сочетании со здоровым образом жизни.

- Я не курю, не пью, питаюсь полезной пищей. Дважды в день обязательно меряю давление, утром делаю зарядку. Весь распорядок подчинен тому, чтобы как можно дольше сохранить возможность творить.

А в теплое время года Анатолий Афанасьевич на своем участке в Лаишево, практически как Лев Толстой в Ясной Поляне, успешно чередует творческий процесс с дачными работами.

- Корни у меня крестьянские, поэтому с землей работать я люблю. В детстве, конечно, не нравилось, когда заставляли грядки полоть, но теперь снова потянуло. Руки работают, а голова обдумывает новые произведения. А для здоровья какая польза! Нужно постоянно преодолевать себя, ставить новые цели. Помните, как Мюнхгаузен вытаскивал сам себя за волосы из болота? Вот так!