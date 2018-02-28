В конце 70-х годов прошлого века в Казани на заводе ЭВМ начала реализовываться идея по строительству первого в СССР полномасштабного молодежного жилищного комплекса - МЖК.

Представляем собеседника Ренат Абдулнасыпов в 1975 году окончил механико-математический факультет КГУ и по распределению попал на завод электронных вычислительных машин (ЭВМ). Одновременно с производственной деятельностью с первых же дней ему пришлось заниматься общественной и комсомольской работой. С 1978 по 1983 год был секретарем заводского комитета ВЛКСМ. Комитет комсомола завода ЭВМ был одним из образцовых и неоднократно удостаивался многих городских, республиканских и всесоюзных наград, в том числе почетной ленты ЦК ВЛКСМ «Лучшая комсомольская организация страны». Ренат Абдулнасыпов в 1975 году окончил механико-математический факультет КГУ и по распределению попал на завод электронных вычислительных машин (ЭВМ). Одновременно с производственной деятельностью с первых же дней ему пришлось заниматься общественной и комсомольской работой. С 1978 по 1983 год был секретарем заводского комитета ВЛКСМ. Комитет комсомола завода ЭВМ был одним из образцовых и неоднократно удостаивался многих городских, республиканских и всесоюзных наград, в том числе почетной ленты ЦК ВЛКСМ «Лучшая комсомольская организация страны».

Как в те годы решался квартирный вопрос? С какими проблемами приходилось сталкиваться? Об этом мы попросили рассказать инициатора и идейного вдохновителя проекта МЖК Рената Абдулнасыпова.

«Ладно, твоя взяла, давай рискнем!»

- Ренат Газисович, с чего началась история МЖК?

- На заводе ЭВМ работали 18 тысяч человек, в том числе 6 тысяч молодых специалистов и молодежи комсомольского возраста. Два ведущих цеха основного производства были комсомольско-молодежными. Конечно, в таком молодежном коллективе жилищные проблемы всегда были актуальны. Если у ветеранов завода или особо ценных специалистов все-таки имелись возможности получить квартиру, то у молодежи реальных шансов приобрести жилье не было.

Мы поставили перед администрацией завода вопрос о строительстве новых общежитий. Руководство ЭВМ нашу инициативу поддержало, и у поселка Карьер, недалеко от завода, были построены три пятиэтажных общежития. По тем временам условия там были комфортные: кухня, ванная, туалет на четыре комнаты, а не на весь этаж, как в других общежитиях. Этот проект практически стал предтечей будущего МЖК.

- Как удалось воплотить в жизнь такую смелую идею?

- В одиночку такой масштабный проект осилить невозможно. Нужно было создавать команду единомышленников. Однако уже на первом этапе работы я столкнулся с недопониманием, неверием, скептицизмом многих своих коллег. Они воспринимали идею строительства МЖК как утопию. А через некоторое время один комсомольский деятель посоветовал мне вообще закрыть эту тему.

- Почему?

- У противников МЖК были разные доводы. Они говорили, что МЖК ущемляет право на жилье очередников, тех, кто живет в аварийных домах, ветеранов Великой Отечественной войны, офицеров Советской Армии и так далее и тому подобное, хотя это было совсем не так. Я их просил просто не мешать делу. За поддержкой я обратился к бывшему директору нашего завода Виктору Николаевичу Иванову. Он был выдающимся производственником, обладал непререкаемым авторитетом и не случайно в то время уже был начальником 9-го Главного управления Министерства радиопромышленности СССР. Виктор Николаевич на ура мою идею тоже не воспринял, но и не отмел ее сразу как несбыточную. После нескольких наших встреч он сказал: «Ладно, твоя взяла, давай рискнем!»

Я подготовил письмо-обращение на имя министра радиопромышленности СССР Петра Степановича Плешакова. В письме аргументированно обосновал необходимость и социальную важность строительства жилищного комплекса для молодых специалистов и молодежи завода. Письмо подписали руководители и секретари комитетов ВЛКСМ пяти предприятий, подчинявшихся Министерству радиопромышленности СССР. Виктор Николаевич передал это письмо лично министру. Подобное письмо я подготовил и от Казанского горкома ВЛКСМ.

В Москву за жильем для казанских комсомольцев

- Какая реакция на ваше предложение была в Москве?

- Через четыре месяца мне из Москвы пришло приглашение на встречу с министром радиопромышленности СССР. Я понимал, что от этой встречи зависит, быть или не быть МЖК. Петр Степанович внимательно меня выслушал и пообещал подумать над вопросом о финансировании движения МЖК.

Позже у нас с министром было еще несколько встреч. После одной из них, на которой я был с работавшей радиомонтажницей на нашем заводе Галиной Павловной Лоцмановой, делегатом нескольких съездов КПСС, членом Центральной ревизионной комиссии КПСС, мы проехали к первому секретарю ЦК ВЛКСМ Борису Николаевичу Пастухову. Я рассказал ему о МЖК, о том, что мы уже успели сделать. Он должным образом оценил нашу идею и сказал, что ничего подобного в СССР еще не было.

Предложил мне приехать делегатом или приглашенным на ХIХ съезд ВЛКСМ, который должен был состояться через два месяца, и рассказать с трибуны съезда о МЖК. Но я не мог быть на съезде, и Борис Николаевич посоветовал подготовить небольшую, листа на три, справку о МЖК и передать ее первому секретарю нашего обкома ВЛКСМ Шамилю Агееву, чтобы он включил ее в свое выступление на съезде. Более того, ради этого он пообещал дать Шамилю дополнительное время в нарушение строгого регламента работы съезда. Мы так и сделали: я подготовил справку и передал ее Шамилю для выступления. К сожалению, на съезде удалось озвучить только один абзац из текста справки о МЖК.

Но кропотливая работа по созданию МЖК продолжалась, и вскоре Министерство радиопромышленности СССР выделило нам 19 миллионов 590 тысяч рублей. По тем временам это колоссальные деньги. И началось строительство.

- Кто строил? Сами комсомольцы?

- Да, в соответствии с методикой отбора самых достойных создавались комсомольские молодежные строительные отряды - КМСО. Все необходимые документы по деятельности КМСО были согласованы с администрацией, парткомом, профкомом завода и утверждены решением заводского комитета комсомола. Молодые работники на целый год направлялись из своих цехов на стройку. Отбор в отряд был очень серьезный. Была разработана балльная система, где учитывались и вклад человека в производство, и участие в общественной жизни завода. Сложность заключалась в том, что на стройку уходили лучшие специалисты. Поэтому ребятам, оставшимся на производстве, приходилось работать по принципу «за себя и за того парня».

Дом построить своими руками

- Ренат Газисович, вы, секретарь комитета комсомола завода, тоже работали на стройке?

- Конечно! Ушел в 1983 году и проработал 11 месяцев чернорабочим. В моей бригаде было 11 человек - 4 «эмжэковца» и 7 человек, отбывавших наказание за различные правонарушения. Мы работали на конвейере в тоннеле, с сырьем, из которого делались домовые панели.

Наша бригада стала победителем соцсоревнования. У нас были лучшие производственные показатели. По правилам мы должны были получить квартиры в первом доме МЖК, который был сдан и стал заселяться в августе 1983 года.

Но я с семьей въехал в новую двухкомнатную квартиру только через год. Дело в том, что были те, кто не считал нужным работать на стройке, но всеми правдами и неправдами стремился получить жилье в МЖК в числе первых. Приходилось сталкиваться с непростыми ситуациями, вплоть до подлогов документов. Но мы со всеми проблемами справились. За несколько лет был построен комплекс домов на улицах Адоратского и Маршала Чуйкова. Там даже остановка есть «Молодежный комплекс».

- Наверняка опытом казанского МЖК заинтересовались в других городах?

- Знаете, в то время мне звонили представители комсомольских организаций практически со всех уголков страны. Они спрашивали: «С чего начать? Что и как надо делать?» И со всеми мы делились опытом.

Я горжусь своим детищем. Благодаря системе МЖК тысячи, десятки тысяч молодых семей как в Казани, так и в других городах СССР получили заветные квартиры и улучшили свои жилищные условия.