В казанских парках вот уже третий год происходят глобальные преобразования: самые крупные реконструированы, черед за остальными. Но проблемы зон городского отдыха на этом не заканчиваются.

Сейчас для качественного обслуживания парков и скверов недостаточно средств, требуется организовать хорошую охрану. Обо всем этом на XXIV сессии Казанской городской Думы говорила руководитель Дирекции парков и скверов г. Казани Алсу Саетова.

Напомним, Дирекция парков и скверов была организована в Казани всего 8 месяцев назад, в июне 2017 года. В управление новой организации переданы 15 парков и скверов. На данный момент все они отреконструированы. На объектах проведено свыше 500 различных мероприятий: спортивных, развлекательных, творческих.

Понравилась казанцам программа «Зима в парках», которая охватила все объекты городского отдыха. Особенно востребованной она оказалась во время новогодних каникул.

По словам Алсу Саетовой, теперь есть все возможности, чтобы наполнить парки и скверы творческой жизнью.

Есть управляющая компания, которая отвечает за все, что происходит в парках и скверах, в том числе и за их содержание.

То, что дирекция сейчас курирует проведение всех мероприятий, упростило работу их организаторов. Если раньше им нужно было для процедуры согласования пройти несколько кругов по разным инстанциям, то сейчас все это делается дирекцией.

Уже идет работа над летней программой мероприятий в парках. Конечно же, учитывается проведение в Казани чемпионата мира по футболу. Совсем скоро пройдут аукционы по летней сезонной торговле на территориях зон городского отдыха.

И это только начало, обещала Алсу Саетова, завершая положительную часть доклада и переходя к проблемной.

Что же беспокоит руководство Дирекции парков и скверов? Главное - серьезный дефицит средств на содержание парков. Денег, выделяемых сейчас, катастрофически не хватает на то, чтобы проводить обязательные работы по благоустройству. Необходимо ежедневно убирать мусор, зимой - выгребать снег. Деньги требуются на горюче-смазочные материалы, инвентарь, зарплату сотрудников.

Алсу Саетова обратилась за помощью к руководству республики, попросив, чтобы обновленные лимиты были учтены в рамках ближайшего рассмотрения поправок в республиканский бюджет.

Другая проблема касается обеспечения охраны парков. Увы, зеленые зоны страдают от вандализма. Не успели парки реконструировать, как нашлись несознательные граждане, которые крушат построенное, ломают посаженные деревья.

Особого внимания требует вопрос безопасности в парках. Одной полицией и камерами видеонаблюдения проблему не решить, убеждена Саетова. По ее мнению, необходимо привлекать частные охранные предприятия, что тоже требует финансовых вложений.

- Парки и скверы в Казани должны быть самодостаточными, при этом их работа должна приносить доход, окупающий содержание, - высказал ответное мнение Президент РТ Рустам Минниханов. - В них жизнь должна кипеть. В городе много творческих коллективов, которым нужна площадка для выступлений. Даже если цирк один день выступит, и то будет огромный интерес горожан, гарантирован наплыв посетителей в парки. Надо научиться взаимодействовать. У вас есть мэр города, который, образно говоря, может дать хорошую удочку. Вам остается только наловить рыбку, то есть сделать прибыль. Необходимо создавать совместные программы и привлекать к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях культурные организации, спортивные школы и творческие коллективы. Одним словом, зарабатывать деньги.