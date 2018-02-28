Как бы ни лютовала зима, весна и лето не за горами. Пройдет пара месяцев, и садоводы отправятся на свои дачные участки выращивать урожай. А чтобы не заморачиваться с приготовлением еды, многие возьмут с собой мясные консервы.

О том, на что обратить внимание при их выборе, рассказали вчера на прошедшей потребительской дегустации в Госалкогольинспекции РТ.

То соленая, то распадается

Специально для мероприятия сотрудниками ведомства в крупных супермаркетах Казани, Нижнекамска и Набережных Челнов были закуплены 17 образцов свинины и говядины тушеной, произведенных по одному стандарту ГОСТ как в России, так и в Белоруссии и Карачаево-Черкесской республике. И тем не менее при исследовании в лаборатории выяснилось, что 5 образцов не соответствовали требованиям, заявленным на этикетке продукта. Как рассказала начальник отдела развития и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции РТ Розалия Арсланова, были такие случаи, что при извлечении из банки 20 - 30% кусочков теряли форму и превращались в бесформенную массу - мясо попросту было переваренным. Отбракованными перед дегустацией оказались и консервы, в которых попадались кусочки субпродуктов с грубой соединительной тканью. Не все закупленные образцы прошли требования и по органолептическим показаниям - во вкусе консервов ощущалась излишняя соль. А вот по микробиологическим показаниям ни в одном из закупленных образцов не было выявлено отклонений, и этот факт не может не радовать.

Так что на суд экспертов потребительской дегустации - представителей министерств, ведомств, производителей, торговых сетей, общественных объединений, СМИ, контролирующих органов - были вынесены 5 образцов свинины тушеной и 7 - говядины.

Все они были поданы в разогретом виде. Эксперты оценивали содержимое консервов по внешнему виду, в том числе и бульона, запаху, вкусу и консистенции мяса. По поводу возникающих вопросов по внешнему виду бульона, Розалия Арсланова отметила: в нагретом состоянии бульон может быть от желтоватого до светло-коричневого цвета, допускается его незначительная мутноватость. Высшую оценку экспертов получали те образцы консервов, у которых мясо не распадалось, запах и вкус был свойственен тушеному мясу, без посторонних ароматов. И что немаловажно, мясо было сочным, не переваренным.

Читаем этикетку!

Наверное, многим знакомо то чувство разочарования, когда совершив покупку и открыв консервы дома, мы видим там совсем не то, что ожидали. Можно ли обнаружить качественную тушенку еще на стадии покупки в магазине, поинтересовался корреспондент «КВ» у заведующей производственной лабораторией АО «Елабужский мясоконсервный комбинат» Фариды Шайфутдиновой:

- В первую очередь нужно обратить внимание на целостность банки - она должна быть без пропусков швов, не вздутой, не мятой. Далее внимательно читаем состав продукта на этикетке. Там прописаны процентное соотношение мяса и жира, в каком виде рекомендовано употреблять - в холодном или подогретом, пищевая ценность продукта. В тушенке по ГОСТу допускается не более 17% жира, не менее 15% белка. Некоторые люди перед покупкой трясут банку тушенки, определяя таким образом количество бульона в ней. Судить о качестве тушенки таким образом не совсем правильно. Ведь количество бульона в ней зависит от того, какое мясо было использовано при производстве. Например, в лопаточной части жилистых агентов мало, в то время как икроножные мышцы выделяют желирующий агент в большом количестве. Кроме того, допускается не более 6% жировой и соединительной ткани. А вот грубая соединительная ткань, кровеносные сосуды, дающие при варении и запекании тушенки черный цвет, недопустимы.

Вкус консервов зависит от того, из какого мяса произведен продукт - охлажденного или дефростированного, размороженного. Консервы могут быть сделаны из импортного и отечественного мяса. Конечно, мясо отечественного производителя намного вкуснее и ароматнее. К сожалению, нынешние условия таковы, что многие комбинаты работают на привозном мясе, без своего забойного цеха, а это тоже сказывается на вкусе. А вообще даже в одной партии могут попасться разные куски мяса с разным вкусом, рассказала Фарида Касимовна.

Чья же лучше?

Подводя итоги дегустации, первое место эксперты отдали продуктам ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат», причем наивысший балл получили образцы и свинины, и говядины тушеной. Второе место среди консервов у продуктов СООО «Квинфуд» из Республики Беларусь (свинина) и ООО «Барс», что находится в Калининградской области (говядина). Третье место по говяжьим консервам было отдано экспертами продукту АО «Елабужский мясоконсервный комбинат». «Бронзу» по свинине тушеной занял продукт АО «Орелпродукт», город Троицк.