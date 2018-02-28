Сегодня министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин вручил капитану полиции Ильдару Тухфатуллову знак «Почетный сотрудник МВД РТ».

Полицейского, который был ранен в ногу во время стрельбы в доме на Авангардной в Казани, сегодня в больнице навестил министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин.

Ильдар Тухфатуллов – капитан полиции, старший оперуполномоченный уголовного розыска, работает в отделе полиции «Промышленный», ему 28 лет.

В тот вечер, когда Александр Петров устроил стрельбу в подъезде дома № 187 по Авангардной, Ильдар дежурил. Он одним из первых прибыл на место ЧП по вызову в составе группы вместе с участковым, сотрудниками Росгвардии и начальником отдела.

«Мы прибыли на место вооруженные, экипированные. Зашли в подъезд, услышали выстрелы на верхних этажах, поднялись, чтобы оценить обстановку и не допустить жертв среди мирного населения. Увидели, что человек стрелял, вел себя неадекватно», – рассказал ИА «Татар-информ» сам Ильдар Тухфатуллов.

По словам оперуполномоченного, надежды на то, что со стрелявшим мужчиной удастся договориться о мирном финале, не было.

«Услышали, что идет в нашу сторону, попытались наладить с ним контакт, но он сразу открыл стрельбу. Стрелок громко кричал – хотел вызвать из квартиры кого-то, кричал: ”Выходите!”, далее была нецензурная брань, он был очень разъяренный. Думаю, вряд ли смогли бы его успокоить, учитывая то состояние в котором он находился», – вспоминает Тухфатуллов.

В какой-то момент дробь попала полицейскому в ногу, товарищи спустили его на первый этаж. Ильдара передали в руки медиков, те отвезли его в РКБ, там его сразу же прооперировали. В больнице врачи извлекли у него из раны заряд дроби – около 40 штук.

С такой ситуацией Ильдар, по собственному признанию, столкнулся в первый раз.

«В подъезде вели бой впервые. Бывало, задерживали злоумышленников и с ножами, и с палками, но так, чтобы с огнестрельным оружием.. Делали все, как нас учили – старались укрываться в лестничных пролетах, использовали любые сооружения в качестве щитов. Обычно при виде полицеских злоумышленники успокаиваются, а тут..», – делится капитан полиции.

Этот случай, по словам оперуполномоченного, вполне можно назвать настоящим боевым крещением.

«Было страшно, тем более, что выстрелы в подъезде звучат еще громче. Но в какой-то момент собираешь волю в кулак и думаешь, что лучше спасти людей, пока он не перестрелял их как зайцев. Поэтому со своим страхом справился», – рассказывает Ильдар.

Как стало известно ИА «Татар-информ», сегодня министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин вручил капитану полиции Ильдару Тухфатуллову знак «Почетный сотрудник МВД РТ» и сообщил, что будет ходатайствовать о представлении его к государственной награде.

Глава МВД Татарстана оценил профессионализм сотрудника уголовного розыска, заметив, что он, не побоявшись, полностью выполнил свой служебный долг.

«Уверен, что дальнейшая твоя служба будет успешной и перспективной, поскольку проявил ты себя достойно», – резюмировал глава МВД Татарстана, пожелав полицейскому скорейшего выздоровления.

Начальник УМВД России по Казани Алексей Соколов, который тоже навестил полицейского в больнице отметил, что члены следственно-оперативной группы и сотрудники Росгвардии по РТ с первых минут действовали слаженно и блокировали преступника, что позволило избежать жертв среди граждан.

«Чувствую себя лучше, чем в тот день. Врачи пока не говорят, когда смогу вернуться в строй, но точно ни на этой неделе», – поделился с ИА «Татар-информ» Ильдар Тухфатуллов.

Ильдар и Гульчачак Тухфатулловы воспитывают двухлетнего сына, к лету в семье ждут рождения еще одного сынишки.